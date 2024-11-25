Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Pos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm, kết nối với khách hàng; tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm kệ kho hàng, kệ siêu thị, và các sản phẩm của Công Ty

• Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng, phối hợp với bộ phận kỹ thuật tiến hành khảo sát mặt bằng để lên phương án thiết kế sản phẩm phù hợp và cung cấp báo giá cho khách hàng

• Đàm phán, trao đổi, giải đáp thắc mắc của khách hàng về đặc tính, thông số kỹ thuật của sản phẩm, các điều khoản của hợp đồng và các dịch vụ đi kèm được cung cấp khi sử dụng sản phẩm của VDT Group.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức ký kết hợp đồng; triển khai đơn đặt hàng/hợp đồng đã ký kết với khách hàng; theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng để phối hợp xử lý khi cần thiết.

• Phối hợp với bộ phận Kế toán theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng phụ trách.

• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau bán.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, Marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án xây dựng, nhà xưởng công nghiệp.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

• Kỹ năng giao tiếp - đàm phán tốt. Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung, ...)

• Kỹ năng lập và triển khai thực hiện kế hoạch cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Việt Pos Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 15-20tr - Chi trả lương + thưởng theo dòng tiền về.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Nghỉ phép, Lương T13, BHXH, ...)

• Được đào tạo, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

• Thời gian làm việc từ: 8h-17h - từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Pos

