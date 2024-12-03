Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Leaping Ape (Vietnam) Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 - 192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kinh doanh dịch vụ hậu cần FBA bao gồm vận tải hàng không / vận tải đường biển, thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan khác....

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các hãng tàu, chủ gom hàng phục vụ cho hoạt động định giá.

Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng cá nhân

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại

Nghiên cứu, tìm kiếm, cập nhật thông tin thị trường, trích dẫn, thuyết trình, khái niệm, v.v... để tìm kiếm cơ hội kinh doanh

Thúc đẩy doanh số bán dịch vụ logistics tổng thể

Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu các yêu cầu kinh doanh và giải quyết các nhu cầu đó

Tiến hành lập kế hoạch bán hàng và theo dõi phù hợp với các mục tiêu, mục tiêu và chiến lược bán hàng của công ty

Giải quyết vấn đề tối ưu cho khách hàng/đối tác nước ngoài/văn phòng địa phương

Báo cáo cho Country Manager hoặc cấp trên khi được yêu cầu

Khám phá hoạt động kinh doanh mới trong các khách hàng hiện tại hoặc các bên liên quan

Có thể đi công tác là một lợi thế.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Sales FBA logistics services including Air freight/ Sea Freight, Customs clearance, and other relevant services....

Build and maintain good relationship with shipping lines, master consolidators in order for pricing activities.

Develop and implement sales strategies to achieve personal sales targets

Develop and maintain relationships with new and existing customers

Study, search, update of market intelligence, quotations, presentations, concepts, etc... to look for business opportunities

Promoting sales of total logistics services

Regular meeting customers to understand business requirements and address those needs by all means

Conduct sales planning and follow up in line with company sales targets, objectives and strategies

Ultimate problem solver for customers/overseas partners/local offices

Report to Country Manager or upper level when required

Explore new business within current customers or related parties

Travelling is a plus.

Other tasks as assigne

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân: Hàng hải / giao thông vận tải / Đại học Ngoại thương là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm liên quan đến Thương mại Quốc tế (Xuất nhập khẩu Hàng không hoặc Đường biển) và kinh nghiệm giao nhận hàng hóa, Dịch vụ FBA là một lợi thế.

Kiến thức về thủ tục vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa, dịch vụ vận tải đường bộ và kho bãi.

Nhận biết Hàng hóa Nguy hiểm

Kỹ năng PC tốt trong MS Word, MS PowerPoint và MS Excel

Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống Cargowise và Định giá cước.

Chủ động, khả năng thích ứng cao

Bachelor Degree : Maritime / transportation/ Foreign Trade University is a plus

Minimum 1-2 years relevant International Trade (Import- Exports Air or Ocean) and freight forwarding experience, FBA Services is a plus.

Knowledge of procedures for international and domestic freight, trucking and warehouse services.

Dangerous Goods awareness

Excellent communication skill in both Vietnamese and English.

Good PC skills in MS Word, MS PowerPoint and MS Excel

Experience in Cargowise system and Freight Pricing are preferable.

Self-starter, proactive, high adaptability

Tại Công Ty TNHH Leaping Ape (Vietnam) Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10tr + Thưởng - Lên đến 20tr/tháng và có thể tăng thêm tùy theo KPI của bạn

Lương theo kinh nghiệm và năng lực và các chế độ thưởng/phúc lợi hấp dẫn khác hàng tháng

Ứng viên xuất sắc được cân nhắc lên các vị trí cao hơn

Đào tạo và phát triển bán hàng, Khuyến mãi

Lịch làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 8h30 - 17h30).

Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật lao động.

Lương tháng 13, 12 ngày phép năm

Du lịch hàng năm

Basic salary: 8 - 10 mil + Bonus - Up to 20 mil per month and it can be increased more, it will depend on your KPI

Salary as per experience and qualification and other attractive bonus/benefits monthly

Sales training and developing, Promotion

Top Global Logistics Company's FCL/LCL at Amazon Global Selling Vietnam.

Working schedule: Monday - Friday (from 8:30am - 5:30pm).

Get full health and social insurance according to Labor Law.

13th salary payment, 12 annual leave days

Annual travelling

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Leaping Ape (Vietnam) Logistics

