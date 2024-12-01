Tuyển Nhân viên kinh doanh Xưởng Ép Gia Công Nhựa Phúc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

XƯỞNG ÉP GIA CÔNG NHỰA PHÚC LONG hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất & gia công nhựa đang trong quá trình mở rộng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH:

- Nghiên cứu thị trường; Đánh giá sản phẩm theo từng phân khúc thị trường từ đó xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Phối hợp với phòng marketing xây dựng các chiến lược quảng bá sản phẩm, xây dựng các chương trình khuyến mãi, trưng bày cũng như các chương trình pháy triển thị trường, nhận diện hình ảnh tại các điểm bán hàng.

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra (mở rộng thị trường, tăng doanh số,…)

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

- Gặp gỡ các đối tác, khách hàng tiềm tăng để chào mơi về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng hợp tác

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

- Quản lý công nợ của Đối tác và các Đại lý đảm bảo không vượt quá tiến độ thanh toán.

- Lên kế hoạch, chỉ tiêu và các tiêu chuẩn cho đội ngũ nhân viên kinh doanh. Phân bổ mục tiêu đồng thời đốc thục, tạo động lực cho nhân viên kinh doanh nhằm đặt các mục tiêu đề ra.

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Lãnh đạo.

- Tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp: Đại học

- Giới Tính: Nam/Nữ

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm liên quan ngành nhựa

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Chịu được áp lực công việc,

- Sẵn sàng đi công tác

- Trung thực, trách nhiệm, hợp tác, chủ động.

- Có ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Xưởng Ép Gia Công Nhựa Phúc Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15.000.000đ + hoa hồng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, chính sách cổ phần công ty.

Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm

Được 1 ngày nghỉ phép/ 1 tháng;

Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác tỉnh

Môi trườg thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

