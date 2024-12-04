Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cantavil Hoan Cau Apartment Ho Chi Minh City, 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mục tiêu branding thương hiệu & doanh số (80%):

- Đi thị trường , fieldsite trên địa bàn toàn khu vực các tỉnh trên toàn Quốc

- Gia tăng lượng khách hàng mới, đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của Công ty.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng với các hệ thống spa, thẫm mỹ viện, clinic bác sĩ…

- Chăm sóc, lấy đơn hàng từ khách hàng cũ

- Thực hiện thăm/ chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của các khách hàng

- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn và phản hồi của khách hàng ( nếu có)

- Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

Nghiên cứu thị trường, hoạt động các hãng cạnh tranh (15%)

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu trên địa bàn phụ trách để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm của công ty.

- Tìm hiểu các hoạt động các hãng cạnh tranh và báo cáo đầy đủ theo quy định từ cấp quản lý.

- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

Support hệ thống (5%)

- Phối hợp cùng các team khác trong việc phân bổ nhân sự, công việc cho các hoạt động event, khai trương, hội nghị, hội thảo…

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành dược, hoá dược.

Trình độ :

- Biết sử dụng các ứng dụng tin học App/ software.

- Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng

- Nắm bắt được các khách hàng key trên địa bàn

Số năm kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm đi thị trường từ 01 năm trở lên

- Ưu tiên trong ngành Mỹ phẩm, Dược Mỹ Phẩm, Ngành dược

Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 10tr trở lên theo năng lực

- Hoa hồng: Tháng/ quý/ năm

- Phụ cấp: Xăng xe+ chi phí tiếp khách+ chi phí công tác

- Điện thoại + máy tính

- BHXH, BHYT

- Và các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ

