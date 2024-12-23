Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp cận, tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện lực lượng đại lý
Quản lý, duy trì chất lượng của các đại lý và hỗ trợ họ trong việc phân phối các sản phẩm Liberty cho khách hàng
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác doanh nghiệp/ nhân viên ngân hàng để tăng năng suất bán hàng
Quản lý các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để đạt được các mục tiêu bán hàng
Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giá trị gia tăng cho Khách hàng
Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần
Tham dự đầy đủ các cuộc họp/ khoá huấn luyện do công ty/ BDM yêu cầu
Các chức năng khác được BDM ủy quyền
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc và kỹ năng giao tiếp tốt. Hiểu biết cặn kẽ về quy trình bán hàng
Chính trực và tuân thủ pháp luật
Kinh nghiệm lập bảng kế hoạch kinh doanh
Khả năng xây dựng các mối quan hệ
Lắng nghe, giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng bán bảo hiểm cá nhân
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc thứ 2 - thứ 6, 8H30 - 17H30
• Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
• Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe/Bảo Hiểm tai nạn và các chế độ khác theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
