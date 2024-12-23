Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Tiếp cận, tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện lực lượng đại lý

Quản lý, duy trì chất lượng của các đại lý và hỗ trợ họ trong việc phân phối các sản phẩm Liberty cho khách hàng

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác doanh nghiệp/ nhân viên ngân hàng để tăng năng suất bán hàng

Quản lý các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để đạt được các mục tiêu bán hàng

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giá trị gia tăng cho Khách hàng

Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần

Tham dự đầy đủ các cuộc họp/ khoá huấn luyện do công ty/ BDM yêu cầu

Các chức năng khác được BDM ủy quyền

Kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 2 năm (thay đổi tùy theo cấp độ của đại diện bán hàng), có kinh nghiệm bán bảo hiểm trước đây sẽ là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc và kỹ năng giao tiếp tốt. Hiểu biết cặn kẽ về quy trình bán hàng

Chính trực và tuân thủ pháp luật

Kinh nghiệm lập bảng kế hoạch kinh doanh

Khả năng xây dựng các mối quan hệ

Lắng nghe, giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng bán bảo hiểm cá nhân

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + % thưởng doanh số cao (thu nhập 15 - 20 triệu hoặc cao hơn tùy vào năng lực)

• Làm việc thứ 2 - thứ 6, 8H30 - 17H30

• Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

• Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe/Bảo Hiểm tai nạn và các chế độ khác theo quy định nhà nước

