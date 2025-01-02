Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/40E Đường Dương Công Khi, ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhà cung ứng, nhà máy

Làm việc với nhà cung cấp, nhà máy, khách hàng

Phát triển, theo dõi các đơn hàng mẫu mẫu tại LUV và gia công

Làm báo giá theo yêu cầu.

Xử lý các sự cố và phát sinh liên quan trong suốt quá trình theo dõi đơn hàng.

Cập nhật nhật ký phát triển mẫu.

Các công việc khác khi được điều phối

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tiếng anh giao tiếp

Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng lương tháng 13

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam

