Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 3/40E Đường Dương Công Khi, ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhà cung ứng, nhà máy
Làm việc với nhà cung cấp, nhà máy, khách hàng
Phát triển, theo dõi các đơn hàng mẫu mẫu tại LUV và gia công
Làm báo giá theo yêu cầu.
Xử lý các sự cố và phát sinh liên quan trong suốt quá trình theo dõi đơn hàng.
Cập nhật nhật ký phát triển mẫu.
Các công việc khác khi được điều phối
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tiếng anh giao tiếp
Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được thưởng lương tháng 13
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
