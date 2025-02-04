Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31A Lý Tự Trọng, Bến Nghé,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm phù hợp về các các dịch vụ điều trị tại Phòng khám cho khách hàng.
Trực tiếp trả lời và tư vấn cho khách hàng trên fanpage, qua hotline hoặc các trang mạng của công ty.
Xây dựng lòng tin với khách hàng, đón tiếp và chăm sóc khách hàng trong quá trình KH thăm khám, điều trị và sử dụng dịch vụ tại phòng khám.
Trực tiếp thực hiện các chiến lược kinh doanh cấp trên giao để giúp Phòng khám đạt được các mục tiêu doanh số.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp Tiếng anh tốt vì hơn 70% tệp khách là người nước ngoài (điều kiện bắt buộc)
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc sales, tư vấn. Ưu tiên kinh nghiệm trong môi trường thẩm mỹ, làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc sales, tư vấn. Ưu tiên kinh nghiệm trong môi trường thẩm mỹ, làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép, party, teambuilding đầy đủ;
Cơ hội được đào tạo chuyên môn, liên tục cập nhật công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép, party, teambuilding đầy đủ;
Cơ hội được đào tạo chuyên môn, liên tục cập nhật công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI