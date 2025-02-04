Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31A Lý Tự Trọng, Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm phù hợp về các các dịch vụ điều trị tại Phòng khám cho khách hàng.

Trực tiếp trả lời và tư vấn cho khách hàng trên fanpage, qua hotline hoặc các trang mạng của công ty.

Xây dựng lòng tin với khách hàng, đón tiếp và chăm sóc khách hàng trong quá trình KH thăm khám, điều trị và sử dụng dịch vụ tại phòng khám.

Trực tiếp thực hiện các chiến lược kinh doanh cấp trên giao để giúp Phòng khám đạt được các mục tiêu doanh số.

Giao tiếp Tiếng anh tốt vì hơn 70% tệp khách là người nước ngoài (điều kiện bắt buộc)

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc sales, tư vấn. Ưu tiên kinh nghiệm trong môi trường thẩm mỹ, làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn

Chế độ Bảo hiểm, nghỉ phép, party, teambuilding đầy đủ;

Cơ hội được đào tạo chuyên môn, liên tục cập nhật công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

