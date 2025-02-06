Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HIFARM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH HIFARM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.
- Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.
- Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng
- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm kinh doanh, bàn hàng trong lĩnh vực phân bón, hệ thống tưới, máy móc, thiết bị nông nghiệp,...
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp tốt với khách hàng
- Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt, ...
- Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.
- Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, ...
- Ứng viên ở các khu vực:

Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 6.500.000 - 8.000.000 Gross + hoa hồng (deal theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)
- Thưởng hoa hồng cao/thưởng theo kết quả kinh doanh
- Được cung cấp các thiết bị làm việc cần thiết
- Được đóng đầy đủ BHTN, BHXH, Teambuilding, các hoạt động giải trí hàng tuần của công ty
- Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HIFARM

CÔNG TY TNHH HIFARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

