Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PRIMA THP
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- òa Nhà Đại Phát, số 185B Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực tổng đài hỗ trợ khách hàng quan tâm các sản phẩm Công ty (Thiết bị gia dụng nhà bếp, thực phẩm chăm sóc sức khỏe,...)
Liên hệ theo data khách hàng nhu cầu tiềm năng giới thiệu về sản phẩm Công ty
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và phổ biến chế độ bảo hành
Giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng
Không áp KPI, talktime, số lượng cuộc gọi.
Công ty cung cấp tất cả thiết bị hỗ trợ cần thiết cho công việc.
Làm việc tại văn phòng máy lạnh, không đi thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học
Độ tuổi từ 20-30.
Có khả năng làm fulltime.
Đam mê kinh doanh, thích giao tiếp, năng động và tự tin.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử Việc 1 tháng nhận full 100% lương (Lương 5.500.000 + Thưởng đơn hàng mới 50-100k/ đơn).
Chính thức: Lương + 7-9% hoa hồng + Thưởng.
Thu nhập upto 20 triệu/ tháng
Xét tăng lương định kỳ.
Có lộ trình thăng tiến theo năng lực.
Được tham gia miễn phí các khóa học đào tạo tại công ty.
Du lịch miễn phí hàng năm, sự kiện nội bộ và ngoài trời.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRIMA THP

CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

