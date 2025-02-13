Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 323 - 325 Đường Số 7, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý chất lượng dạy và học, sĩ số học viên của các nhóm lớp do mình phụ trách.

- Theo dõi tình hình từng học viên của các lớp học, báo cáo Trung tâm và phụ huynh.

- Theo dõi gửi thông báo, tài liệu học cho giáo viên và học viên.

- Kiểm tra và gửi phiếu liên lạc, hình ảnh, video… cho phụ huynh.

- Phụ đạo các học viên yếu, ôn thi học kì cho học viên.

- Dạy thay khi giáo viên nghỉ phép.

- Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc fulltime: theo ca theo sự phân công của Trung tâm, có thể làm việc đến 21h.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh và đã có kinh nghiệm giảng dạy.

- Sử dụng tốt 4 kĩ năng tiếng Anh.

- Am hiểu phương pháp giảng dạy, tâm lí học viên.

- Thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong giờ làm việc.

- Thành thạo vi tính văn phòng, kĩ năng excel tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic, trách nhiệm cao.

- Có khả năng giao tiếp và truyền đạt rõ ràng, cầu tiến, có mục tiêu và ý chí hoàn thiện bản thân, thích sự thử thách và chịu được áp lực công việc.

- Luôn có tâm thế: Hết mình vì học viên.

- Khả năng phù hợp với văn hóa của Trung tâm: Đam mê, tự chủ, cầu tiến, tư duy tích cực.

- Thái độ tốt: nhiệt tình, hòa đồng, kỉ luật, sẵn sàng cống hiến và chấp nhận thử thách.

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 triệu tới 20 triệu theo năng lực gồm: lương cứng từ 9 - 12 triệu nhận cố định hàng tháng + hoa hồng + thưởng.

- Được xét tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần.

- Cơ hội thăng tiến: 12 tháng xét thăng tiến 1 lần dựa trên kết quả công việc

- Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về công việc học vụ và đào tạo phát triển kĩ năng mềm.

Môi trường làm việc và phúc lợi:

- Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc.

- Được Quản lý có năng lực đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một nhân sự chuyên nghiệp.

- Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên.

- Được hưởng lương tháng 13.

- Được hưởng số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân theo quy định của Luật lao động.

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Được thưởng KPI.

- Cơ sở vật chất mới, hiện đại.

Thời gian làm việc:

- Từ Thứ Hai -> Thứ Sáu:

Ca 1: 8:00 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 9:00 PM

Ca 2: 13:00 PM – 21:00 PM

- Thứ Bảy:

Ca 1: 6:45 AM - 12:00 PM & 5:00 PM - 8:00 PM

Ca 2: 12:00 PM - 9:00 PM (nghỉ tại chỗ 30 phút trước 17h)

- Chủ Nhật: 6:45 AM - 12:00 PM & 2:00 PM - 5:00 PM

Được nghỉ 01 ngày /Tuần (Trừ thứ Hai, thứ Ba và thứ Bảy)

Có mặt trước ca làm 15 phút và chỉ ra về khi đã hoàn thành công việc trong ngày và học viên đã về hết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt

