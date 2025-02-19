Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý, xây dựng và phát triển đội nhóm kinh doanh

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh

- Thu hút, tuyển chọn, gắn kết nhân viên bán hàng để đảm bảo quân số

- Thuyết trình, Huấn luyện, đào tạo kiến thức/kỹ năng cho đội ngũ

- Đảm bảo theo dõi, giám sát và đào tạo nhân viên bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh

- Nắm rõ các chính sách bán hàng, thông tin sản phẩm để hướng dẫn và kèm cặp nhân viên

- Trực tiếp tư vấn và chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nhân viên tư vấn, chốt khách nếu cần

- Cập nhật thông tin thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của KH.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng và quản lý nhóm bán hàng trong lĩnh vực Bất Động Sản

- Có đam mê kinh doanh, làm giàu.

- Có khả năng lãnh đạo, tuyển dụng, gắn kết các thành viên trong nhóm

- Có khả năng thuyết trình trước đám đông, đào tạo đội nhóm

- Tinh thần trách nhiệm cao với vai trò quản lý và tạo động lực cho đội nhóm

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15 - 20 triệu/tháng

- Hoa hồng quản lý: 10 - 20 triệu/tháng + hoa hồng bán hàng

- Thưởng Game: iphone, ipad, laptop, ô tô…

- Hỗ trợ Marketing cho phòng

- Được đào tạo bài bản kiến thức sản phẩm, thị trường

- Được đào tạo chuyên sâu tất cả các kỹ năng khai thác, chăm - chốt khách hàng, tham gia các khóa đào tạo từ chuyên gia bên ngoài.

- Trả lương, hoa hồng tốt nhất, nhanh nhất thị trường và thưởng nóng ngay khi phát sinh giao dịch.

- Môi trường thân thiện, gắn kết.

- Tham gia các chương trình văn hóa nội bộ, teambuilding, du lịch, minigame

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal

