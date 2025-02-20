Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 535 An Dương Vương, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng cũ có sẵn được công ty phân bổ quản lý

- Phát triển nguồn khách hàng mới

- Lập báo giá, kí kết hợp đồng và theo dõi tiến trình hợp đồng

- Báo cáo kết quả kinh doanh với cấp trên vào cuối tháng

- Đi công tác ngắn ngày theo kế hoạch của bộ phận (thỉnh thoảng)

- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

AM TUỔI TỪ 24-35

- Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực bán hàng/ kinh doanh

- Có thể đi công tác theo nhu cầu công việc

- Yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, năng động

Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 15-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm lương cứng 8-10tr theo năng lực + hoa hồng)

- Phụ cấp tiền xăng, tiền điện thoại mỗi tháng

- Được hỗ trợ công tác phí

- Được thưởng mỗi tháng khi đạt doanh số

- Được đi du lịch mỗi năm theo lịch công ty

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực

- Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, kỹ năng chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam

