Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 535 An Dương Vương, Phường 7,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng cũ có sẵn được công ty phân bổ quản lý
- Phát triển nguồn khách hàng mới
- Lập báo giá, kí kết hợp đồng và theo dõi tiến trình hợp đồng
- Báo cáo kết quả kinh doanh với cấp trên vào cuối tháng
- Đi công tác ngắn ngày theo kế hoạch của bộ phận (thỉnh thoảng)
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
AM TUỔI TỪ 24-35
- Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực bán hàng/ kinh doanh
- Có thể đi công tác theo nhu cầu công việc
- Yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, năng động
Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 15-20tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm lương cứng 8-10tr theo năng lực + hoa hồng)
- Phụ cấp tiền xăng, tiền điện thoại mỗi tháng
- Được hỗ trợ công tác phí
- Được thưởng mỗi tháng khi đạt doanh số
- Được đi du lịch mỗi năm theo lịch công ty
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực
- Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, kỹ năng chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
