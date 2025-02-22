Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 34
- 36 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng mối quan hệ với các sale trong ngành
Tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, công ty cơ điện, công ty tư vấn thiết kế
Duy trì liên hệ với các khách hàng cũ và các khách hàng có nhu cầu lắp đặt tháp giải nhiệt
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty
Phụ trách giải quyết các vấn đề phát sinh trước và sau khi khách hàng mua hàng.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật
Nhận hồ sơ qua mail hoặc nộp trực tiếp tại:
Khu vực phía Nam: 34-36 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh
Khu vực phía Bắc: Tầng 7, 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi
Có KINH NGHIỆM SALE (ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực chiller, tháp giải nhiệt, bơm, điều hòa công nghiệp)
Khả năng giao tiếp tốt, có năng lực khai thác khách hàng tiềm năng
Gắn bó lâu dài và phát triển cùng công ty
ƯU TIÊN NGƯỜI BIẾT TIẾNG TRUNG/TIẾNG ANH (không bắt buộc)
Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Ngoài mức lương như trên, với mỗi sale khi bán được hàng còn được hưởng thêm % hoa hồng số dự án bán được.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động Việt Nam
Hưởng chế độ nghĩ lễ tết theo quy định của Luật lao động Việt Nam và công ty
Thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo năng suất làm việc
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI