Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 - 36 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng mối quan hệ với các sale trong ngành

Tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, công ty cơ điện, công ty tư vấn thiết kế

Duy trì liên hệ với các khách hàng cũ và các khách hàng có nhu cầu lắp đặt tháp giải nhiệt

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty

Phụ trách giải quyết các vấn đề phát sinh trước và sau khi khách hàng mua hàng.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật

Nhận hồ sơ qua mail hoặc nộp trực tiếp tại:

Khu vực phía Nam: 34-36 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh

Khu vực phía Bắc: Tầng 7, 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Độ tuổi: từ 24 - 35 tuổi

Có KINH NGHIỆM SALE (ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực chiller, tháp giải nhiệt, bơm, điều hòa công nghiệp)

Khả năng giao tiếp tốt, có năng lực khai thác khách hàng tiềm năng

Gắn bó lâu dài và phát triển cùng công ty

ƯU TIÊN NGƯỜI BIẾT TIẾNG TRUNG/TIẾNG ANH (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc từ 01- 03 tháng, lương bao gồm lương cơ bản và trợ cấp, tiền thưởng tính riêng. Mức lương dao động từ 15tr-20tr và thỏa thuận tùy theo năng lực của bản thân.

Ngoài mức lương như trên, với mỗi sale khi bán được hàng còn được hưởng thêm % hoa hồng số dự án bán được.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động Việt Nam

Hưởng chế độ nghĩ lễ tết theo quy định của Luật lao động Việt Nam và công ty

Thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo năng suất làm việc

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM

