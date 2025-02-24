Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gotime Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

· Tư vấn các sản phẩm dịch vụ, công ty cung cấp cho khách hàng. (Cty lĩnh vực sản xuất và gia công mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, chủ yếu tiếp cận nguồn khách hàng B2B, những người nổi tiếng, spa, thẩm mỹ viện, bác sĩ da liễu, chủ doanh nghiệp,...)

· Tìm kiếm khách hàng tiềm năng liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm gia công mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân phối nguyên liệu mỹ phẩm.

· Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới theo data có sẵn.

· Giải quyết những vấn đề phát sinh của khách hàng khi gia công tại Công ty.

· Kế hợp với Quản lý, Giám đốc để đưa ra định hướng và chiến lược cho từng giai đoạn kinh doanh.

· Tư vấn và thu nhập thông tin khách hàng để chốt sale.

· Gửi mẫu thử cho khách hàng, báo cáo phản hồi.

· Lập báo giá gửi khách hàng.

· Thỏa thuận điều khoản và kí kết hợp đồng KH.

· Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ.

· Có kinh nghiệm sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng. Nếu sinh viên mới ra trường có kinh nghiệm làm thêm các công việc liên quan tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng sẽ được đào tạo thêm.

· Hiểu biết về ngành mỹ phẩm, hóa học, gia công mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm là lợi thế.

· Nhiệt tình năng động, ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Gotime Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cơ bản 7.000.000 – 10.000.000/tháng (lương cứng thỏa thuận theo năng lực, chưa bao gồm thưởng, hoa hồng)

· Hoa Hồng theo doanh số, Hưởng chế độ thưởng doanh thu, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng vượt chỉ tiêu… Thu nhập xứng đáng theo năng lực, trung bình 15.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

· Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,…theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

· Chương trình đào tạo bài bản về cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kinh doanh.

· Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ…

· Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tham dự các sự kiện kỷ niệm, team building...

· Môi trường làm việc 9x, 10x trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.

· Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội được đào tạo và huấn luyện để thăng tiến cho vị trí Trưởng nhóm/Trưởng phòng/Giám đốc kinh doanh

