Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ BẢN NGỮ TALKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 21 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 8, viện công nghệ, 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ,Hà Nội

• Tư vấn khách hàng về khóa học, chương trình học thông qua các phương tiện truyền thông để cung cấp thông tin mời khách hàng tham gia buổi trải nghiệm

• Tư vấn trực tiếp, phát triển doanh số bằng cách tìm kiếm, thực hiện các cuộc gọi tới các khách để tư vấn về sản phẩm dịch vụ đào tạo ngôn ngữ tiếng anh cho trẻ.

• Telesale chiêu sinh học viên mới và phụ huynh tái phí

• Nắm rõ học phí các khoá học để thực hiện thu học phí

• Theo dõi, cập nhật tình hình học viên đăng ký và chăm sóc học viên

• Cùng đội nhóm hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu chung của cơ sở

• Báo cáo tình hình doanh số cá nhân hàng tuần, tháng

• Thực hiện các công tác kinh doanh khác khi được yêu cầu

• Phối hợp cùng các phòng ban tổ chức sự kiện của công ty.

• Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên

• Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình trong công việc

• Có kỹ năng lắng nghe và thuyết phục

• Có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại, giọng nói chuẩn

• Khả năng nắm bắt công việc nhanh

• Giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện, yêu trẻ em

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, yêu thích và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục

• Thu nhập: lương cơ bản + hoa hồng từ các hoạt động kinh doanh (telesales, khách vãng lai và học viên tái phí). Tổng thu nhập dự kiến: trên 20 triệu/ tháng

• Được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ đãi ngộ theo Luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ Tết,..

• Điện thoại để làm việc

• Được lựa chọn cơ sở gần nhà.

• Được cung cấp điện thoại và trang thiết bị thiết yếu trong quá trình làm việc

• Được đào tạo, rèn luyện về kỹ năng, chuyên môn

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân với lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Tham gia hỗ trợ các sự kiện liên quan đến hoạt động nâng cao giá trị trải nghiệm của khách hàng khi được giao

