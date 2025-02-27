Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới đối tác, mở rộng thị trường cho từng nhãn thị trường. Củng cố, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tại các khu vực quản lý.

Xây dựng hệ thống đối tác chiến lược phân phối sản phẩm của Công ty.

Đảm bảo thể hiện hình ảnh, thương hiệu Công ty thông qua phong cách bán hàng chuyên nghiệp. Đề xuất ký duyệt HĐ với đối tác và theo dõi việc thực hiện HĐ bảo vệ quyền lợi khách hàng và uy tín công ty

2. Phối hợp, tương tác & Chăm sóc khách hàng – Phát triển thị trường :

Thực hiện công việc theo định hướng, kế hoạch cấp trên giao phó

Nghiên cứu thị trường, đề xuất và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động của Nhà phân phối / Đại lý trong khu vực.

Xử lý giái đáp các thắc mắc của khách hàng

Mở rộng xây dựng các mối quan hệ, phát triển các mối quan hệ để mở rộng thị trường.Thực hiện các báo cáo về ý kiến , thông tin phản hồi đánh giá của KH khi có yêu cầu

3. Báo cáo và Đề xuất

Làm và gửi kế hoạch làm việc tuần n cho cấp quản lý trực tiếp (tuần n - 1) đầy đủ & đúng tiến độ

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý 100% các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc phụ trách. Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu thị trường hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ngành hàng làm đẹp

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm giám sát kinh doanh tại các công ty có ngành hàng tương tự

Có quan hệ tốt với hệ thống các Nhà phân phối, cửa hàng lớn trong ngành hàng hoá mỹ phẩm tại các tỉnh miền Bắc

Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng chế độ ngày phép theo quy định

- Được du lịch trong, ngoài nước

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được tham gia các khoá đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

