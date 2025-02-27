Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới đối tác, mở rộng thị trường cho từng nhãn thị trường. Củng cố, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tại các khu vực quản lý.
Xây dựng hệ thống đối tác chiến lược phân phối sản phẩm của Công ty.
Đảm bảo thể hiện hình ảnh, thương hiệu Công ty thông qua phong cách bán hàng chuyên nghiệp. Đề xuất ký duyệt HĐ với đối tác và theo dõi việc thực hiện HĐ bảo vệ quyền lợi khách hàng và uy tín công ty
2. Phối hợp, tương tác & Chăm sóc khách hàng – Phát triển thị trường :
Thực hiện công việc theo định hướng, kế hoạch cấp trên giao phó
Nghiên cứu thị trường, đề xuất và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động của Nhà phân phối / Đại lý trong khu vực.
Xử lý giái đáp các thắc mắc của khách hàng
Mở rộng xây dựng các mối quan hệ, phát triển các mối quan hệ để mở rộng thị trường.Thực hiện các báo cáo về ý kiến , thông tin phản hồi đánh giá của KH khi có yêu cầu
3. Báo cáo và Đề xuất
Làm và gửi kế hoạch làm việc tuần n cho cấp quản lý trực tiếp (tuần n - 1) đầy đủ & đúng tiến độ
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý 100% các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc phụ trách. Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu thị trường hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ngành hàng làm đẹp
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm giám sát kinh doanh tại các công ty có ngành hàng tương tự
Có quan hệ tốt với hệ thống các Nhà phân phối, cửa hàng lớn trong ngành hàng hoá mỹ phẩm tại các tỉnh miền Bắc

Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp thiết bị làm việc
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng chế độ ngày phép theo quy định
- Được du lịch trong, ngoài nước
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được tham gia các khoá đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, toà nhà CIC Tower , Số 2 Ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

