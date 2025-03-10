Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa N07 - B2, Khu đô thị Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm máy xét nghiệp.

Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Xây dựng và duy trì chặt chẽ mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để tư vấn và bán sản phẩm của công ty.

Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám.

Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng.

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty cung cấp.

Thực hiện các công việc khác của Phòng Kinh doanh theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Máu chiến, kiên trì, hứng thú với sản phẩm hóa chất và máy xét nghiệm

Thông minh, cầu tiến, ham học hỏi

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt, mong muốn xây dựng tệp khách hàng chất lượng và lâu dài.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh (theo yêu cầu công việc).

Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Y dược, Điện tử y sinh, Kinh tế, QTKD, Marketing, ...

Ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm. Có hiểu biết về thiết bị và vật tư y tế là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập HẤP DẪN thỏa thuận theo năng lực.

Xét tăng lương 01 lần/năm. Lộ trình đánh giá nhân viên rõ ràng, minh bạch, dựa trên số liệu, báo cáo chi tiết.

Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm. Thưởng sáng kiến, cải tiến (nếu có)

Lương tháng thứ 13; thưởng thành tích; đóng góp xuất sắc, vượt trội. Các loại thưởng đặc thù khác theo tính chất công việc.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty. Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; ...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể:Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ (trung thu, Tết thiếu nhi), kỷ niệm thành lập công ty ...;

Được hưởng các chế độ Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi đầy đủ theo quy định của Công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở các mảng công việc còn thiếu trong yêu cầu. Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc.

Được làm việc trong môi trường nhân văn, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND

