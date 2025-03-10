Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 46 Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển và duy trì nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu du học.

Tư vấn, giới thiệu các chương trình du học và các gói dịch vụ hỗ trợ từ công ty.

Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tư vấn để đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân và nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, không yêu cầu kinh nghiệm (Apex sẽ đào tạo bạn từ A-Z).

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục hiệu quả và đam mê công việc kinh doanh.

Năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng hoa hồng vô cùng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn.

Được đào tạo bài bản về thị trường du học và kỹ năng tư vấn bán hàng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với cơ hội phát triển nghề nghiệp lớn.

Cơ hội tham gia hội thảo, sự kiện cùng các đại diện trường quốc tế.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp bạn xây dựng sự nghiệp lâu dài!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin