Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 46 Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm, phát triển và duy trì nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu du học.
Tư vấn, giới thiệu các chương trình du học và các gói dịch vụ hỗ trợ từ công ty.
Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tư vấn để đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân và nhóm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, không yêu cầu kinh nghiệm (Apex sẽ đào tạo bạn từ A-Z).
Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục hiệu quả và đam mê công việc kinh doanh.
Năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Thưởng hoa hồng vô cùng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn.
Được đào tạo bài bản về thị trường du học và kỹ năng tư vấn bán hàng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với cơ hội phát triển nghề nghiệp lớn.
Cơ hội tham gia hội thảo, sự kiện cùng các đại diện trường quốc tế.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp bạn xây dựng sự nghiệp lâu dài!
Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, gia nhập đội ngũ của Du học quốc tế Apex ngay hôm nay!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VÀ GIÁO DỤC APEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
