Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101 USIK KDT Văn Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng FDI Đài Loan , Trung Quốc, có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, tiếp cận với khách hàng giới thiệu và tham gia đấu thầu các dự án cơ điện, thiết kế và lắp đặt thi công

• Đàm phán giá, thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng

• Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, đối tác người Đài Loan, Trung Quốc;

• Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

• Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

• Ưu tiên nếu có kinh nghiệm Sale trong ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng, nhà xưởng. Biết Tiếng Trung

• Chịu được áp lực cao, có thể đi công tác

• Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

• Mức lương 15-25tr tùy theo năng lực, hoa hồng cao;

• Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

• Hỗ trợ tiền điện thoại, chi phí, xe đi công tác.

• Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

• Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

3. Đào tạo, phát triển

• Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

• Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

• Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.

• Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

