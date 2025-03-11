Tuyển Nhân viên kinh doanh TIZINO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 147B Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng từ các kênh truyền thông của Tizino,

Hình thức gọi tele + Chat page

Tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu từ các phòng ban liên quan, đảm bảo quy trình diễn ra trôi chảy.

Phối hợp chặt chẽ với Marketing để đánh giá Lead và lập kế hoạch truyền thông hiệu quả.

Quản lý & chăm sóc lớp học của học viện, đảm bảo học viên nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ.

Xây dựng và tối ưu lộ trình/quy trình tư vấn khách hàng mới, đảm bảo sự hài lòng và hiệu quả tối đa.

Xây dựng và tối ưu quy trình/lộ trình chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ tốt với học viên hiện tại.

Phát triển các nguồn đối tác khách hàng mới, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính nữ. Độ tuổi từ 23 - 28 tuổi.

Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng, sale.

Kỹ năng sale tốt. Có thể làm việc được luôn, không cần đào tạo nhiều.

Phối hợp sản xuất hình ảnh với các bộ phận liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Trẻ, năng động, vui vẻ, tinh thần đồng đội cao.

Chăm sóc 100% leads được giao, luôn cập nhật tình trạng leads vào hệ thống đúng thực tế.

Định hướng đồng hành & làm việc lâu dài tại Tizino.

Tại TIZINO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10tr + % doanh thu + Thưởng LT. Thu nhập: 15.000.000 ₫ - 25.000.000 ₫ (Không giới hạn theo năng lực ứng viên)

Tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH, BHYT, Thưởng ngày Lễ, Tết,... theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tôn trọng sự công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến lên các vị trí quản lý dựa trên hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

