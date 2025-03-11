Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 30 Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội - 27 Nguyễn Văn Lạc, Bình Thạnh, HCM, Quận Hà Đông

Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm chăm sóc tóc do 30Shine nhập khẩu và phân phối cho các cửa hàng,chuỗi ....

- Thu thập thông tin, phân tích, đề xuất và xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển doanh số.

- Tiếp xúc, gặp gỡ, phát triển khách hàng tiềm năng theo kế hoạch bán hàng được phân công.

- Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Quản lý và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.

- Thực hiện bán hàng, lập đơn hàng, theo dõi giao hàng cho khách.

Yêu Cầu Công Việc

sale/telesale/nhân viên bán hàng ( mỹ phẩm,tinh dầu,sản phẩm của spa,salon...)

Ưu tiên am hiểu

về tóc và các sản phẩm tóc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 30 Shine Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000 - 25.000.000 ( Lương cứng + KPI ) có thể deal theo năng lực khi phỏng vấn để có mức thu nhập xứng đáng

- Môi trường làm việc siêu năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội được trainning và phát triển nghề nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản phẩm làm đẹp.

- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....

- Tháng nghỉ 4 ngày - Làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy làm việc online)

- Thời gian làm việc : Sáng từ 08h30 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 30 Shine

