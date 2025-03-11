Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

- 27 Nguyễn Văn Lạc, Bình Thạnh, HCM, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm chăm sóc tóc do 30Shine nhập khẩu và phân phối cho các cửa hàng,chuỗi ....
- Thu thập thông tin, phân tích, đề xuất và xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển doanh số.
- Tiếp xúc, gặp gỡ, phát triển khách hàng tiềm năng theo kế hoạch bán hàng được phân công.
- Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
- Quản lý và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.
- Thực hiện bán hàng, lập đơn hàng, theo dõi giao hàng cho khách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

sale/telesale/nhân viên bán hàng ( mỹ phẩm,tinh dầu,sản phẩm của spa,salon...)
Ưu tiên am hiểu
về tóc và các sản phẩm tóc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000 - 25.000.000 ( Lương cứng + KPI ) có thể deal theo năng lực khi phỏng vấn để có mức thu nhập xứng đáng
- Môi trường làm việc siêu năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội được trainning và phát triển nghề nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản phẩm làm đẹp.
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....
- Tháng nghỉ 4 ngày - Làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy làm việc online)
- Thời gian làm việc : Sáng từ 08h30 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Star Way

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Machinco 1, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

