Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27, LK6B, C17 Bộ Công An, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT (Tin học, Điện tử viễn thông, khoa học máy tính…)

Đã tham gia lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Có kiến thức về ngành CNTT, dự án đầu tư công nghệ thông tin...

Ưu tiên người có hiểu biết về đấu thầu

Khả năng làm việc độc lập, đi công tác tỉnh, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 15-25 triệu

- Thưởng tết từ 1-3 tháng lương, thưởng % doanh thu và hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 6. Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật. (làm 7,5 giờ/ ngày)

+ Sáng 8h30 – 12h00, chiều 13h30 đến 17h30

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động hiện hành.

- Các chế độ khác: Du lịch, nghỉ mát 02 lần/ năm với địa điểm hấp dẫn, tổ chức các hoạt động team building, tổ chức sinh nhật hàng quý, liên hoan cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam

