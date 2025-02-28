Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B7 An Phú New City, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trách nhiệm chính:

Kết nối tới các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về sản phẩm dịch vụ của công ty (Thẻ BHSK cho CBNV, gói thăm khám sức khỏe định kỳ cho CBNV doanh nghiệp, Thiết bị do lường chăm sóc sức khỏe,…..)

Phát triển doanh số và mở rộng khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng cuộc gọi và đơn hàng, hỗ trợ đội nhóm hoàn thành chỉ tiêu chung.

Hỗ trợ khách hàng trước và sau khi hợp tác.

Lập kế hoạch, phân tích, thực hiện và phát triển các chương trình thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ và phối hợp với nhóm kinh doanh để phát triển doanh số.

Báo cáo chính xác và kịp thời về kết quả hoạt động của khách hàng theo yêu cầu cho trưởng bộ phận trực tiếp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bộ phận nội bộ của các doanh nghiệp mình quản lý

Quản lý hiệu quả:

Quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành bảo hiểm/ Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng đối với KHDN (sale B2B).

Kỹ năng, đàm phán thương lượng tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm.

Sử dụng thành thạo MS Office (word, excel, ppt).

Đọc, hiểu các văn bản tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viện có kiến thức về bảo hiểm

Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: deal theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng bhxh, bhyt, bhtn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Địa chỉ làm việc: B7 An Phú New City, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM

