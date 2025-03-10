Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà văn phòng Novaland, 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Tìm kiếm, thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy khách mua hàng và thực hiện các công tác hậu bán hàng
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, v.v.
Tiếp cận và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác và nhiệt tình.
Thuyết phục và chốt đơn hàng với khách hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số bán hàng được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng đối với công ty.
2. Tham gia các hoạt động quảng bá và bán hàng của công ty
Tham gia các hoạt động quảng bá và bán hàng của công ty.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nhằm mang lại nguồn khách hàng tiềm năng cho công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng các ngành bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí, hoặc các ngành liên quan khác
Có kinh nghiệm telesale là 1 lợi thế
Giao tiếp, thiết lập mối quan hệ, thương lượng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ.
Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.
Phụ cấp ăn uống, di chuyển...
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

