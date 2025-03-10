Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà văn phòng Novaland, 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

1. Tìm kiếm, thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy khách mua hàng và thực hiện các công tác hậu bán hàng

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, v.v.

Tiếp cận và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác và nhiệt tình.

Thuyết phục và chốt đơn hàng với khách hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số bán hàng được giao.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng đối với công ty.

2. Tham gia các hoạt động quảng bá và bán hàng của công ty

Phối hợp tổ chức các sự kiện nhằm mang lại nguồn khách hàng tiềm năng cho công ty.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng các ngành bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí, hoặc các ngành liên quan khác

Có kinh nghiệm telesale là 1 lợi thế

Giao tiếp, thiết lập mối quan hệ, thương lượng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ.

Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.

Phụ cấp ăn uống, di chuyển...

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

