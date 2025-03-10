Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PMA GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 66, Đường số 35, Phường Long Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Telesales & Tìm kiếm khách hàng tiềm năng:

• Gọi điện thoại tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mục tiêu (doanh nghiệp FDI, nhà máy sản xuất).

• Tìm kiếm, khai thác danh sách khách hàng mới qua các kênh: Google, LinkedIn, triển lãm công nghiệp, hội thảo, v.v.

• Tiếp cận các doanh nghiệp mới đầu tư vào Việt Nam để đề xuất giải pháp cơ khí phù hợp.

Hỗ trợ kinh doanh & Sales Admin:

• Soạn thảo báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ đơn hàng.

• Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống CRM.

• Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ.

• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và yêu thích lĩnh vực kinh doanh.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng (Excel, Word, Email).

Kỹ năng telesales, khả năng thuyết phục khách hàng qua điện thoại là một lợi thế.

Có tư duy logic, chủ động trong công việc và tinh thần học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B hoặc trong ngành cơ khí, sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PMA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực) + hoa hồng theo doanh số.

Thưởng nóng khi ký hợp đồng giá trị lớn, thưởng hiệu suất kinh doanh.

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng và sản phẩm công nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên vị trí Sales Executive, Sales Manager.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ phát triển kỹ năng bán hàng B2B.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PMA GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin