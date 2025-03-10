Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Công HM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Công HM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Hộ Kinh Doanh Công HM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh Công HM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Công HM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đảm bảo mục tiêu doanh số:
Đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp để đạt được mục tiêu doanh số theo tháng/quý/năm.
Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh tại các khu vực, điểm bán hàng để kịp thời điều chỉnh chiến lược.
Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách hỗ trợ đại lý, cửa hàng để kích thích doanh số.
Phát triển hệ thống phân phối:
Mở rộng hệ thống NPP – Phát triển đại lý cấp 2, cửa hàng bán lẻ thuộc kênh truyền thống tại khu vực phụ trách.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, đại lý, nhà phân phối.
Giám sát việc trưng bày sản phẩm tại các điểm bán hàng theo tiêu chuẩn của công ty.
Triển khai và giám sát chương trình khuyến mại, triển khai tới đại lý & người tiêu dùng.
Quản lý đội ngũ bán hàng:
Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, phân bổ công việc và mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên tại các khu vực phụ trách.
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kiến thức sản phẩm và quy trình làm việc.
Lập kế hoạch công tác, phân chia khu vực bán hàng và theo dõi hiệu suất công việc của từng nhân viên.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh, đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả làm việc.
Theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh:
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Báo cáo công việc:
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ bán hàng và đề xuất các phương án cải tiến.
Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM độ tuổi dưới 35
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và huấn luyện đội nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành phụ kiện điện thoại, hàng tiêu dùng, điện máy, công nghệ.

Tại Hộ Kinh Doanh Công HM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Công HM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Công HM

Hộ Kinh Doanh Công HM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 112/21 Phạm Văn Bạch - P15 - Tân Bình - Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

