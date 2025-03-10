Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 240 Nguyễn Oanh, Phường 17,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Công ty hỗ trợ Database (Data nóng có sẵn, không đi thị trường).
- Tiếp nhận Database tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của Công ty.
- Trực tổng đài hỗ trợ khách hàng, chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
- Cập nhật kịp thời trên hệ thống: thông tin khách hàng, tình trạng tư vấn,...
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng.
- Không áp talktime, số lượng cuộc gọi.
- Làm việc 6 ngày/tuần, off cố định Chủ Nhật.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18-30 tuổi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe.
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng.
- Ưu tiên có khả năng đi làm fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 1 tháng (hưởng Full 100% lương).
- Lương cứng: 5.500.000đ (Lương cơ bản + phụ cấp) + (50k - 100k/Đơn hàng) + Thưởng KPI.
- Thu nhập: 15.000.000 – 25.000.000đ.
- Chính thức hoa hồng: 7% - 9% (Tùy vào Doanh Thu).
- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 (không tăng ca).
- Xét tăng lương và Hoa Hồng định kì (3 tháng xét 1 lần).
- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh...
- Teambuiding, du lịch định kì hằng năm.
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN,...) và các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SCF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

