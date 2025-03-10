Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Đại diện công ty giới thiệu về hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng của tập đoàn Crown, IHG, Movenpick tại Việt Nam
• Không đi thị trường, làm việc tại văn phòng
• Được đào tạo bài bản kỹ năng mềm, hoạt động nhóm và kiến thức về du lịch
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: từ 22 - 27
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, CSKH, hoặc chăm sóc sức khoẻ
• Có đam mê kinh doanh, năng động
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, CSKH, hoặc chăm sóc sức khoẻ
• Có đam mê kinh doanh, năng động
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 - 25 triệu /tháng (Lương cứng 8 triệu/tháng)
Môi trường làm việc 5 sao, team building 1 lần/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm sức khoẻ
Cơ hội thăng tiến, thăng lương, thưởng TOP mỗi tháng
Môi trường làm việc 5 sao, team building 1 lần/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm sức khoẻ
Cơ hội thăng tiến, thăng lương, thưởng TOP mỗi tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI