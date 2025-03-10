Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Đại diện công ty giới thiệu về hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng của tập đoàn Crown, IHG, Movenpick tại Việt Nam

• Không đi thị trường, làm việc tại văn phòng

• Được đào tạo bài bản kỹ năng mềm, hoạt động nhóm và kiến thức về du lịch

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: từ 22 - 27

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, CSKH, hoặc chăm sóc sức khoẻ

• Có đam mê kinh doanh, năng động

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 25 triệu /tháng (Lương cứng 8 triệu/tháng)

Môi trường làm việc 5 sao, team building 1 lần/tháng

Tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm sức khoẻ

Cơ hội thăng tiến, thăng lương, thưởng TOP mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GOLDEN DRAGON

