Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 10, Cao Ốc Văn Phòng Central Park, Số 208 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực Logistics : Sea, Air, Trucking, …
Dẫn dắt đội ngũ sale hoàn thành mục tiêu đề ra.
Quản trị nhân viên kinh doanh (quản lý, giám sát và đào tạo nhân viên kinh doanh).
Chào dịch vụ và đàm phán các điều khoản liên quan đến dịch vụ logistics: giá, dịch vụ, lịch tàu, hợp đồng...
Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong phòng để thực hiện các chiến lược kinh doanh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sale logistics. Có sẵn nguồn khách hàng ổn định.
Khả năng lãnh đạo, quản lý tốt. Vạch lối phát triển và định hướng cho đội ngũ nhân viên sales.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, biết sử dụng thêm tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi khi phỏng vấn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế từ 15-25 triệu.
Bonus trên doanh thu team, doanh thu cá nhân.
Du lịch hàng năm, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ...
Phép năm, BHXH, BHYT và các chế độ theo quy định của nhà nước.
Thưởng năng lực cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10F TOA NHA CENTRAL PARK, 208 NGUYEN TRAI, P.PHAM NGU LAO, QUAN 1 HCM VIETNAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

