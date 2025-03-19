Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phoenix Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phoenix Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Phoenix Prep
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Phoenix Prep

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phoenix Prep

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Landmark 6, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Phân tích và nghiên cứu thị trường:
o Xác định xu hướng thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới với mảng tư vấn du học, nhất là thị trường tại Mỹ.
o Thực hiện nghiên cứu về nhu cầu khách hàng và tiềm năng thị trường ở mảng du học Mỹ.
· Tìm kiếm khách hàng:
o Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
o Chuẩn bị và trình bày về các dịch vụ và sản phẩm của trung tâm, tập trung vào mảng tư vấn du học tại Mỹ.
· Xây dựng quan hệ đối tác:
o Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác và khách hàng tiềm năng.
o Xác định và xây dựng các cơ hội hợp tác nhằm mở rộng dịch vụ.
· Phát triển kinh doanh và doanh thu:
o Xây dựng và thực hiện các chiến lược để tăng doanh thu và mở rộng tệp khách hàng.
o Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo các chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu của trung tâm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành về Phát triển Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh hoặc có liên quan;
Đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng làm việc offline
Công việc mang tính chất full-time; thời gian làm việc: 8h – 17h, thời gian làm việc linh hoạt, yêu cầu tối thiểu lên văn phòng 3 ngày/ 1 tuần.
Hiểu biết về nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chiến lược bán hàng.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ CRM, Microsoft Office và các phần mềm hỗ trợ bán hàng là điểm cộng.
Có hiểu biết về các công cụ tài chính, các kiến thức về tài chính là điểm cộng.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học ở Mỹ hoặc các quốc gia khác;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty giáo dục, đặc biệt là mảng tư vấn Đại Học ở Mỹ.

Tại Công Ty TNHH Phoenix Prep Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương cạnh tranh: 15 – 25 triệu VND, tùy thuộc năng lực và kinh nghiệm
Mức lương cạnh tranh: 15 – 25 triệu VND, tùy thuộc năng lực và kinh nghiệm
· Sau 2 tháng thử việc, sẽ ký Hợp đồng lao động đầy đủ;
· Chế độ bảo hiểm đầy đủ; bao gồm thưởng Tết, thưởng KPI và các chi phí hỗ trợ ăn uống, di chuyển và trang-thiết bị trong quá trình làm việc
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phoenix Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phoenix Prep

Công Ty TNHH Phoenix Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1W2 đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

