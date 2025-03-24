Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 267/215 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
• Bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng (Bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghiệp khoa học công nghệ cao...).
• Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành công nghệ sinh học, điện tử y sinh, kinh tế...
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương từ 15 -25 triệu trở lên ( Lương cố định + thưởng doanh số bán hàng)
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
• Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.
• Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
• Các phúc lợi khác: Lễ, tết, du lịch, sinh nhật
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh: 267/215 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vp6 tầng 2 khu văn phòng, toà tứ hiệp plaza, phố nguyễn bồ, kdt pháp vân tứ hiệp, thanh trì, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

