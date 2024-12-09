Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 TT04 đường Foresa, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đối với khách hàng:
Lập kế hoạch chiến lược bán hàng của cơ sở theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.
Chịu trách nhiệm doanh thu của cơ sở viện do công ty đề ra.
Xử lý giải quyết các phát sinh nhu cầu, khiếu nại,... từ phía khách hàng mà công ty tiếp nhận.
Trao đổi và chăm sóc thường xuyên khách hàng tới các nhu cầu dịch vụ của công ty.
Đối với quản lý nhân sự :
Quản lý đội ngũ cơ sở được giao phụ trách.
Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên/cấp dưới, điều phối các ca chăm sóc cộng đồng và phát sinh từ cơ sở.
Kiểm tra giám sát công việc của từng nhân viên hằng ngày, đánh giá chất lượng nhân sự, phân loại nhân sự, phê duyệt khen thưởng và kiểm điểm sa thải đối với từng nhân sự cấp dưới.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên. (Ưu tiên làm trong lĩnh vực y tế).
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành quản trị, luật và kinh tế.
Sử dụng thành thạo phần mềm Office
Có kỹ năng lập báo cáo, kế hoạch.
Nắm bắt rõ các quy trình và chủ động làm việc trong công ty và bệnh viện.
Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sức khỏe tốt, giao tiếp lịch sự.
Hòa đồng, trung thực, năng nổ, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15.000.000 - 25.000.000/ tháng + Thưởng (Deal theo năng lực trong buổi PV)
Được tham hoạt động cùng Công ty: du lịch hàng năm, team building, party...
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty
Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động Việt Nam và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2 TT04, Đường Foresa 3, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

