Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Tòa nhà Asuva, Số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn hợp tác, đào tạo các đại lý vé máy bay, phòng khách sạn, tour du lịch.
- Tìm kiếm, tư vấn hợp tác Doanh nghiệp đặt vé máy bay, khách sạn đi công tác.
- Chăm sóc, hỗ trợ các đại lý, khách hàng doanh nghiệp.
- Tham gia các chương trình truyền thông, quảng bá cho đại lý, khách hàng doanh nghiệp của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm dưới 1 năm hoặc có kinh nghiệm tương đương, có khả năng mở rộng phát triển tệp khách hàng doanh nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 10.000.000 - 15.000.000đ. Tăng dần hàng năm.
- Thưởng doanh số mang về hàng tháng trên kết quả kinh doanh từ 10 - 15% lợi nhuận khách hàng mang về.
- Thưởng các dịp nghỉ lễ.
- Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm.
- Chế độ đi du lịch: 1 năm/lần.
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
- Thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, hoạt động văn hóa tinh thần cho nhân viên trong công ty.
- Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 61 NGỤY NHƯ KON TUM, THANH XUÂN HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

