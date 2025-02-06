Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C24 - TT9 KĐT Văn Quán, ngõ 82 đường Nguyễn Khuyến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Làm việc tại văn phòng, liên hệ chăm sóc khách hàng khu vực phụ trách: Hà Nội , Miền bắc, Miền trung

- Phụ trách thị trường kinh doanh nguyên liệu, tá dược cho các nhà máy sản xuất Dược, thực phẩm, mỹ phẩm, thú y.

- Thống kê, phân tích thị trường được phân công, đề xuất chiến lược cạnh tranh và phát triển thị trường.

- Triển khai kế hoạch tiếp cận và chăm sóc khách hàng, tri ân khách hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng, đối tác.

- Nghiên cứu tập khách hàng. Nghiên cứu nhu cầu và nhận thức của khách hàng.

- Xây dựng chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Hàng tuần báo cáo kết quả công việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành dược, QTKD, kỹ sư hóa học, sinh học..

+ Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại các Công ty sản xuất Dược hoặc các Công ty thương mại trong lĩnh vực nguyên liệu tá dược, thực phẩm, mỹ phẩm…

- Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm trở lên làm kinh doanh hoặc kế hoạch cho các công ty sản xuất, thương mại trong lĩnh vực nguyên liệu tá dược, thực phẩm, mỹ phẩm, thú y, ưu tiên làm cho các hãng hoặc văn phòng đại diện Dược

- Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng:

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

+ Công việc cần giải quyết trong thời hạn được quy định nhanh, chính xác, linh hoạt.

+ Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận

+ Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc

+ Chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 15-25tr,(tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc thực tế của ứng viên và theo quy định của Công ty) thu nhập từ 220-300 triệu đồng/năm

Được thưởng hàng quý, năm, Lễ tết

Được tham gia BHXH, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty

Du lịch hàng năm

Được thường xuyên đào tạo để có thể đảm nhiệm công việc được giao và hỗ trợ các khối liên quan.

Nhiều cơ hội thăng tiến, làm những công việc đầy thử thách và mới mẻ.

Được cấp ô tô khi đi công tác xa

Thời gian thử việc:2-3 Tháng

Thời gian làm việc:

+ Từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Phương Nam

