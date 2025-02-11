Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm của công ty
Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau bán
Phối hợp với BP Marketing trong việc giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Phối hợp cùng BP Kho/Vận hành đảm bảo việc giao hàng tới tay khách hàng
Cập nhật tình trạng đơn hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn với khách hàng, vận hành đơn hàng
Ghi nhận, báo cáo các vấn đề phát sinh, các ý kiến phản hồi liên quan tới sản phẩm, hệ thống cho quản lý trực tiếp.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu với nhân sự:
Có kinh nghiệm bán/chăm sóc khách hàng/ tư vấn các sản phẩm tài chính là một lợi thế
Thành thạo kỹ năng liên quan tới vi tính văn phòng (mức cơ bản)
Giọng nói dễ nghe, không có âm/tiếng địa phương

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi và chế độ
Lương cơ bản + Phụ cấp ăn uống/ gửi xe/ điện thoại + KPI dự án, tổng thu nhập không giới hạn: từ 15 - 35 triệu (Sẵn sàng cam kết lương tối thiểu trong thời gian thử việc với các ứng viên tiềm năng)
Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động sau khi thử việc: BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm.
Thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm và phát triển bản thân: kỹ năng bán và chăm sóc khách hàng, kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm
Thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy làm 1⁄2 các ngày
Chế độ tăng lương, thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng cuối năm, thưởng nóng
Có thưởng KPIs khi hoàn thành vượt mức công việc
Có lộ trình phát triển trở thành quản lý nhãn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Intracom 2, số 33 Cầu diễn,Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288551
