Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm của công ty

Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau bán

Phối hợp với BP Marketing trong việc giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Phối hợp cùng BP Kho/Vận hành đảm bảo việc giao hàng tới tay khách hàng

Cập nhật tình trạng đơn hàng

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn với khách hàng, vận hành đơn hàng

Ghi nhận, báo cáo các vấn đề phát sinh, các ý kiến phản hồi liên quan tới sản phẩm, hệ thống cho quản lý trực tiếp.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu với nhân sự:

Có kinh nghiệm bán/chăm sóc khách hàng/ tư vấn các sản phẩm tài chính là một lợi thế

Thành thạo kỹ năng liên quan tới vi tính văn phòng (mức cơ bản)

Giọng nói dễ nghe, không có âm/tiếng địa phương

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi và chế độ

Lương cơ bản + Phụ cấp ăn uống/ gửi xe/ điện thoại + KPI dự án, tổng thu nhập không giới hạn: từ 15 - 35 triệu (Sẵn sàng cam kết lương tối thiểu trong thời gian thử việc với các ứng viên tiềm năng)

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động sau khi thử việc: BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm.

Thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm và phát triển bản thân: kỹ năng bán và chăm sóc khách hàng, kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm

Thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy làm 1⁄2 các ngày

Chế độ tăng lương, thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng cuối năm, thưởng nóng

Có thưởng KPIs khi hoàn thành vượt mức công việc

Có lộ trình phát triển trở thành quản lý nhãn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Cầu VMC

