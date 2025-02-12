Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày ...) cho từng nhân viên.

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.

Đảm bảo các NPP/đại lý thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều khoản trong hợp đồng.

Hỗ trợ Đại diện bán hàng trong việc làm việc với các khách hàng chủ chốt

Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .

Quản lý tài sản của Công ty giao cho các điểm bán và NPP/đại lý

Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

Phối hợp với Trade Marketing, Marketing để thực hiện và triển khai các CTKM của Công ty

Hợp tác với phòng HC&NS, Tài chính, Cung ứng để thành tốt công việc

Quan hệ tốt với các điểm bán và NPP/đại lý để duy trì thị phần tại khu vực và phát triển thị trường.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm direct sales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành gia dụng, thời trang, kinh nghiệm sales quà tặng doanh nghiệp.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.

Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương & Thưởng:

Lương cạnh tranh, mức lương cơ bản hấp dẫn từ 10 - 15 triệu + Thưởng Hoa Hồng + Thưởng năng lực + thưởng nóng + thưởng quý.

2/ Thời gian thử việc 02 tháng

3/ Chế độ phúc lợi:

Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm

Nghỉ ốm/ Nghỉ thai sản/ BHXH Theo quy định Luật Lao Động

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, tiệc do Công ty tổ chức riêng.

4/ Đào tạo và phát triển:

Thường xuyên được training năng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc.

Cơ hội thăng tiến, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG

Được làm việc cùng đội ngũ Quản lý có kinh nghiệm trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin