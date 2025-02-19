Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung cư Báo công an nhân dân, 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp cải tiến quy trình và chiến lược bán hàng.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên trong nhóm, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp và nâng cao hiệu suất làm việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan Thương mại điện tử.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý đội ngũ bán hàng.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và động viên nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

- Am hiểu thị trường và có khả năng phân tích xu hướng tiêu dùng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và phần mềm quản lý bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác theo quy định của công ty.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý tưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

