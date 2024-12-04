Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng
- Hồ Chí Minh:
- 19 Đường TA 11, Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh (NVKD) tại
Nhân viên kinh doanh (NVKD)
Khu vực phía Nam: Miền Đông, miền Tây: 3 người
Khu vực phía Nam
Vị trí tuyển dụng: 3 NVKD
+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám Đốc và các cá nhân được bổ nhiệm, ủy quyền của Ban Giám Đốc
+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để phát huy hiệu quả làm việc;
+ Tìm kiếm và theo dõi chăm sóc khách hàng là đại lý, trại chăn nuôi.
+ Kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, thú y thủy sản.
+Chăm sóc, quản lý, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách.
+ Bán hàng và theo dõi hàng hóa, chịu trách nhiệm công nợ của đại lý.
+ Theo dõi và xử lý các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc và Trưởng vùng.
+ Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, năng động, có ý chí phấn đấu vượt khó, chịu được áp lực công việc, chịu khó đi thị trường.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc thú y, thức ăn bổ sung sẽ được ưu tiên
Có khả năng làm việc đồng đội hoặc độc lập. Có trách nhiệm cao trong công việc
Có phương tiện đi lại (xe máy hoặc ô tô)
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thường xuyên bởi chuyên gia trong nước và quốc tế.
Có cơ hội tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng ở trong và ngoài nước.
Các phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép...theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
