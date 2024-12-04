Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Đường TA 11, Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh (NVKD) tại

Nhân viên kinh doanh (NVKD)

Khu vực phía Nam: Miền Đông, miền Tây: 3 người

Khu vực phía Nam

Vị trí tuyển dụng: 3 NVKD

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám Đốc và các cá nhân được bổ nhiệm, ủy quyền của Ban Giám Đốc

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để phát huy hiệu quả làm việc;

+ Tìm kiếm và theo dõi chăm sóc khách hàng là đại lý, trại chăn nuôi.

+ Kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, thú y thủy sản.

+Chăm sóc, quản lý, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách.

+ Bán hàng và theo dõi hàng hóa, chịu trách nhiệm công nợ của đại lý.

+ Theo dõi và xử lý các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc và Trưởng vùng.

+ Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi (cao đẳng, trung cấp hoặc đại học)

Trung thực, năng động, có ý chí phấn đấu vượt khó, chịu được áp lực công việc, chịu khó đi thị trường.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc thú y, thức ăn bổ sung sẽ được ưu tiên

Có khả năng làm việc đồng đội hoặc độc lập. Có trách nhiệm cao trong công việc

Có phương tiện đi lại (xe máy hoặc ô tô)

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (từ 15-25 triệu/tháng), có thưởng doanh số

Được đào tạo thường xuyên bởi chuyên gia trong nước và quốc tế.

Có cơ hội tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng ở trong và ngoài nước.

Các phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép...theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

