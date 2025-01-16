Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Tổ chức và giám sát các hoạt động tư vấn và định hướng nghề nghiệp:
Tổ chức đánh giá và xác định định hướng nghề nghiệp của Học sinh (HS) khối 11, 12, từ đó tư vấn lựa chọn môn học và hỗ trợ HS lập kế mục tiêu, kế hoạch học tập.
Tổ chức rà soát và đánh giá hiệu quả chương trình và hoạt động tư vấn cuối mỗi học kì.
Tiến hành các hoạt động cố vấn, định hướng cho HS theo cá nhân và theo nhóm về ngành nghề, chiến lược học tập và ứng tuyển vào Đại học
Tham gia nghiên cứu, biên soạn và tổng hợp các tài liệu về các xu hướng mới về nghề nghiệp trong và ngoài nước, các ngành học của các trường Đại học trong và ngoài nước.
Kết nối với các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động thực tập, kiến tập nhằm hỗ trợ quá trình định hướng nghề nghiệp của HS.
Tư vấn và giải quyết các vấn đề khó khăn có thể xảy ra với HS khối 10,11, 12 trong quá trình học tập. Tiếp nhận phản hồi từ học sinh về GVCN, GVCV; xử lý và báo cáo BGH. Giúp học sinh kết nối các nhu cầu học tập với GV, BGH và PHHS.
Phối hợp với Phòng Giáo vụ trong công tác xếp lớp, phân TKB cho HS đảm bảo tối ưu hóa thời gian học tập, rèn luyện của HS.
Phối hợp với Phòng Giáo vụ & GV bộ môn triển khai việc học giản lược.
Tổ chức hội thảo cho PHHS và HS về phương pháp học tập hiệu quả, định hướng ngành nghề, thông tin các trường Đại học.
2. Xây dựng mối liên kết, hợp tác với các trường ĐH trong và ngoài nước:
Tìm kiếm các trường Đại học uy tín và tiềm năng trong và ngoài nước để kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác.
Làm việc với các trường Đại học trong nước để tìm kiếm thỏa thuận miễn giảm các môn học đại cương ở bậc Đại học.
Tìm kiếm và thu hút các trường Đại học trong và ngoài nước trao học bổng Đại học cho HS Vinschool.
3. Xây dựng và triển khai các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao khả năng tự học của HS:
Xây dựng kế hoạch hoạt động giờ tự học (xây dựng TKB tự học, nội quy, bảng biểu & hoạt động gợi ý phù hợp với định hướng của từng HS).
Phối hợp với GVCV, GVBM, Phòng CTHS đánh giá chất lượng giờ tự học và tư vấn cách tăng hiệu quả tự học cho HS.
Tổ chức đào tạo HS về phương pháp giúp nâng cao khả năng tự học của HS.
Tư vấn cho học sinh và các bậc phụ huynh về cơ hội du học ở nước ngoài, những ưu/nhược điểm của từng chương trình và chi phí, học phí.
Tư vấn về thủ tục nộp đơn, xin visa, xin hỗ trợ chỗ ở và các lưu ý cần thiết trước khi đi du học.
Gửi hồ sơ cho các trường đại học ở nước ngoài.
Hỗ trợ các hoạt động nhằm thúc đẩy liên kết với các trường ở nước ngoài. - Am hiểu công tác tuyển sinh Đại học tại Việt Nam

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, ứng viên tốt nghiệp chương trình quốc tế, du học sinh là một diểm cộng
Kĩ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm giảng dạy là 1 lợi thế
Am hiểu về các trường và chương trình liên kết, du học ở những quốc gia mục tiêu: Vương quốc Anh, Canada, New Zealand, Úc và Châu Âu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc
Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết, thưởng KPI và xem xét tăng lương hằng năm
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.
Làm việc 44h/tuần, từ thứ 2 - thứ 6
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng
Hỗ trợ cơm trưa tại trường
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn
Ưu đãi học phí cho con học ở Vinschool
Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn tại Vinschool

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

