Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27B TL 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Nhân viên kinh doanh dự án điện năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm, phát triển và quản lý các dự án điện năng lượng mặt trời mới, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và tăng trưởng kinh doanh của công ty.



- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh cho các dự án điện năng lượng mặt trời, bao gồm việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp.

- Lập báo cáo và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất kinh doanh, xác định cơ hội và thách thức, và đề xuất chiến lược cải thiện.

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đối tác và nhà cung cấp để tăng cường hợp tác và mở rộng kinh doanh.

- Quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh, bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi các dự án điện năng lượng mặt trời.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty, bao gồm việc tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn và chất lượng.

- Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Điện hoặc ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý dự án hoặc lĩnh vực liên quan.



- Có kiến thức sâu sắc về điện năng lượng mặt trời, bao gồm các công nghệ, quy trình và quy định liên quan.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu suất kinh doanh, bao gồm lập báo cáo và phân tích dữ liệu.



- Có kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

- Có khả năng quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi các dự án.



- Có khả năng đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty, bao gồm các quy định về môi trường, an toàn và chất lượng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng một tháng tùy theo kinh nghiệm và hiệu suất công việc..

- Hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú khi công tác ngoài thành phố.

- Được tham gia chương trình bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động.

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép năm và 5 ngày nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Được hưởng 10 ngày nghỉ phép năm để chăm sóc sức khỏe và gia đình.

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo và phát triển kỹ năng.

- Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng để nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc.

- Được hưởng chế độ thưởng và phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

