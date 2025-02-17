Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm tiếp xúc, tư vấn, bán hàng các lĩnh vực Phần mềm CallCenter thuộc các hãng Zoom, Tổng đài, Docusign, Microsoft...

Tìm hiểu thông tin và thu thập thông tin khách hàng trên địa bàn.

Tiếp xúc với khách hàng; Giới thiệu và tư vấn sản phẩm/giải pháp.

Ghi nhận nhu cầu của khách hàng và đề xuất sản phẩm may đo.

Ký hợp đồng: Hỗ trợ khách hàng, đôn đốc triển khai hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng và là đầu mối giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Quản lý việc thu cước của khách hàng thuộc phạm vi quản lý

Duy trì, thực hiện các nhiệm vụ sau bán và tư vấn khách hàng sử dụng thêm dịch vụ/nâng băng thông,....