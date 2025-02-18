Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Khu vực:

- Hồ Chí Minh

- Miền Tây (Cần Thơ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị MT (PGs, PBs) về doanh số, trưng bày, hình ảnh tại điểm bán; giờ giấc làm việc, thái độ và tác phong làm việc;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc của Công ty

- Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ:

- Đào tạo về kiến thức sản phẩm

- Huấn luyện kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng trưng bày sản phẩm

- Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị

- Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các siêu thị.

- Xây dựng nội dung đào tạo, huấn luyện cho nhân viên PGs/PBs

- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp về thực hiện.

Yêu Cầu Công Việc

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân sự, QTKD, Marketing,….

- Kinh nghiệm 1 - 2 năm vị trí tương đương thuộc các ngành điện tử - điện lạnh, điện gia dụng, bán sỉ - lẻ

- Ưu tiên làm trong các hãng lớn các ngành nêu trên và có quan hệ với các hệ thống siêu thị

- Chấp nhận đi công tác

- Có kiến thức về thị trường hàng gia dụng, lọc nước là một lợi thế.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, thúc đẩy nhân viên

- Khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng giao việc cho nhân viên

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

• Quy chế thưởng doanh số

• Làm việc trong một môi trường TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP.

• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm phục vụ công việc

• Hưởng ĐẦY ĐỦ các chế độ của người lao động theo luật• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm.

• Có những buổi team building, kick off, trainning cho đội ngũ kinh doanh

• Các chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, hoạt động tập thể.

• Thưởng tất cả ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển

