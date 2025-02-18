Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Khu vực:
- Hồ Chí Minh
- Miền Tây (Cần Thơ)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị MT (PGs, PBs) về doanh số, trưng bày, hình ảnh tại điểm bán; giờ giấc làm việc, thái độ và tác phong làm việc;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc của Công ty
- Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ:
- Đào tạo về kiến thức sản phẩm
- Huấn luyện kỹ năng bán hàng
- Kỹ năng trưng bày sản phẩm
- Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị
- Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các siêu thị.
- Xây dựng nội dung đào tạo, huấn luyện cho nhân viên PGs/PBs
- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp về thực hiện.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 - 2 năm vị trí tương đương thuộc các ngành điện tử - điện lạnh, điện gia dụng, bán sỉ - lẻ
- Ưu tiên làm trong các hãng lớn các ngành nêu trên và có quan hệ với các hệ thống siêu thị
- Chấp nhận đi công tác
- Có kiến thức về thị trường hàng gia dụng, lọc nước là một lợi thế.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, thúc đẩy nhân viên
- Khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng giao việc cho nhân viên
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc trong một môi trường TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP.
• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm phục vụ công việc
• Hưởng ĐẦY ĐỦ các chế độ của người lao động theo luật• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm.
• Có những buổi team building, kick off, trainning cho đội ngũ kinh doanh
• Các chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, hoạt động tập thể.
• Thưởng tất cả ngày lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
