Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khu vực:
- Hồ Chí Minh
- Miền Tây (Cần Thơ)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị MT (PGs, PBs) về doanh số, trưng bày, hình ảnh tại điểm bán; giờ giấc làm việc, thái độ và tác phong làm việc;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy trình làm việc của Công ty
- Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ:
- Đào tạo về kiến thức sản phẩm
- Huấn luyện kỹ năng bán hàng
- Kỹ năng trưng bày sản phẩm
- Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị
- Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các siêu thị.
- Xây dựng nội dung đào tạo, huấn luyện cho nhân viên PGs/PBs
- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp về thực hiện.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân sự, QTKD, Marketing,….
- Kinh nghiệm 1 - 2 năm vị trí tương đương thuộc các ngành điện tử - điện lạnh, điện gia dụng, bán sỉ - lẻ
- Ưu tiên làm trong các hãng lớn các ngành nêu trên và có quan hệ với các hệ thống siêu thị
- Chấp nhận đi công tác
- Có kiến thức về thị trường hàng gia dụng, lọc nước là một lợi thế.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, thúc đẩy nhân viên
- Khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng giao việc cho nhân viên
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

• Quy chế thưởng doanh số
• Làm việc trong một môi trường TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP.
• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm phục vụ công việc
• Hưởng ĐẦY ĐỦ các chế độ của người lao động theo luật• Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm.
• Có những buổi team building, kick off, trainning cho đội ngũ kinh doanh
• Các chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, hoạt động tập thể.
• Thưởng tất cả ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

