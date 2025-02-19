Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 144C Trần Thị Trọng, Phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hạt điều (bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp)

Khai thác khách hàng tại thị trường Philippines

Triển khai, đề xuất, giám sát các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.

Đề xuất các chương trình bán hàng, khuyến mãi...(nếu có).

Theo dõi tiến độ mua hàng, thanh toán và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

Tiếng Anh giao tiếp.

Khả năng đàm phán, thương lượng tốt.

Đam mê, nhiệt huyết, chịu khó.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN….. theo Luật lao động.

12 ngày phép/năm. - Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Thưởng tháng 13.

Xét tăng lương hàng năm

Các phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,…

Tham gia các hoạt động: outting, teambuilding,….

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin