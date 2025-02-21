Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt
- Hồ Chí Minh:
- 74/9/11 Đường Số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của Hãng Parker Hannifin do Công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam: Biến tần, DC Drives, Servo Drives, Servo motor , Linear actuator, Electric Cylinder…
Quản lý , duy trì và phát triển mối quan hệ với danh sách khách hàng được giao để tăng trưởng doanh số
Xây dựng danh sách khách hàng mới, gặp gỡ , nắm bắt nhu cầu của khách hàng để giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhằm phát sinh doanh số
Thực hiện các công việc trong qui trình bán hàng : Tư vấn , báo giá , đàm phán, hợp đồng, thu hồi công nợ …
Lập kế hoạch kinh doanh và đưa ra giải pháp , phương án thực hiện cụ thể
Có giải pháp bán hàng hiệu quả nhằm đạt mục tiêu, doanh số đề ra.
Báo cáo định kỳ cho người quản lý trực tiếp
Yêu thích công việc kinh doanh
Giao tiếp tốt
Có kỹ năng bán hàng, có chiến lược bán hàng hiệu quả
Kinh nghiệm bán hàng B2B 2 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng máy móc, thiết bị công nghiệp, kỹ thuật
Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa , Điện công nghiệp, Cơ khí, Kinh tế, Thương mại…
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi được hưởng:
Lương cơ bản 15-25 triệu tùy theo năng lực
Thưởng doanh số theo Tháng , theo Năm
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo qui định
Một tháng được nghỉ 02 ngày thứ 7
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhHưng Yên
