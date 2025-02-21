Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 74/9/11 Đường Số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của Hãng Parker Hannifin do Công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam: Biến tần, DC Drives, Servo Drives, Servo motor , Linear actuator, Electric Cylinder…

Quản lý , duy trì và phát triển mối quan hệ với danh sách khách hàng được giao để tăng trưởng doanh số

Xây dựng danh sách khách hàng mới, gặp gỡ , nắm bắt nhu cầu của khách hàng để giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhằm phát sinh doanh số

Thực hiện các công việc trong qui trình bán hàng : Tư vấn , báo giá , đàm phán, hợp đồng, thu hồi công nợ …

Lập kế hoạch kinh doanh và đưa ra giải pháp , phương án thực hiện cụ thể

Có giải pháp bán hàng hiệu quả nhằm đạt mục tiêu, doanh số đề ra.

Báo cáo định kỳ cho người quản lý trực tiếp

Yêu thích công việc kinh doanh

Giao tiếp tốt

Có kỹ năng bán hàng, có chiến lược bán hàng hiệu quả

Kinh nghiệm bán hàng B2B 2 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng máy móc, thiết bị công nghiệp, kỹ thuật

Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa , Điện công nghiệp, Cơ khí, Kinh tế, Thương mại…

Quyền lợi được hưởng:

Lương cơ bản 15-25 triệu tùy theo năng lực

Thưởng doanh số theo Tháng , theo Năm

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo qui định

Một tháng được nghỉ 02 ngày thứ 7

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhHưng Yên

