Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu

NextPay (thành viên thuộc Tập đoàn NextTech) là công ty cung cấp giải pháp Thanh toán toàn diện & Chuyển đổi số cho mọi doanh nghiệp và nhà bán hàng tại Việt Nam. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng gồm TingBox, thiết bị POS, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và dịch vụ tài chính NextLend,... NextPay đang đồng hành cùng hơn 150.000 doanh nghiệp, cửa hàng hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh và bắt kịp xu hướng số hóa.

Hiện NextPay đang tuyển Chuyên viên Kinh doanh Chuyển đổi số với công việc cụ thể như sau:

Tiếp cận và giới thiệu giải pháp chuyển đổi số của NextPay gồm: TingBox, thiết bị POS, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, NextLend (dịch vụ tài chính),... cho các khách hàng tiềm năng;

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và phối hợp với các bộ phận triển khai;

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường theo khu vực phụ trách;

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật dữ liệu đầy đủ lên hệ thống CRM;Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đề xuất phương án nâng cao hiệu suất bán hàng.

Yêu thích kinh doanh & lĩnh vực Công nghệ, Chuyển đổi số;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Tư vấn, Chăm sóc khách hàng hoặc có hiểu biết về nghành Thương mại điện tử, Tài chính Ngân hàng, Thanh toán điện tử, FMCG;

Năng động, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc;

Có khả năng tư duy, khả năng trình bày và đàm phán.

Thu nhập trung bình từ 15 – 30 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPI); không giới hạn thưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như: Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN); Thưởng lễ tết; Thưởng lương tháng 13; Tham gia du lịch, team building;...

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn – chốt sale, hiểu biết về chuyển đổi số.

Môi trường năng động, lộ trình thăng tiến; cơ hội trở thành quản lý dựa trên năng lực thể hiện.

Cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghệ tài chính đa dạng tại NextPay – thành viên của Tập đoàn NextTech.

