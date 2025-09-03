Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang:

- Tuyên Quang

- Hà Giang

- Bắc Ninh ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

NextPay (thành viên thuộc Tập đoàn NextTech) là công ty cung cấp giải pháp Thanh toán toàn diện & Chuyển đổi số cho mọi doanh nghiệp và nhà bán hàng tại Việt Nam. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng gồm TingBox, thiết bị POS, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và dịch vụ tài chính NextLend,... NextPay đang đồng hành cùng hơn 150.000 doanh nghiệp, cửa hàng hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh và bắt kịp xu hướng số hóa.
Hiện NextPay đang tuyển Chuyên viên Kinh doanh Chuyển đổi số với công việc cụ thể như sau:
Tiếp cận và giới thiệu giải pháp chuyển đổi số của NextPay gồm: TingBox, thiết bị POS, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, NextLend (dịch vụ tài chính),... cho các khách hàng tiềm năng;
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và phối hợp với các bộ phận triển khai;
Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường theo khu vực phụ trách;
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật dữ liệu đầy đủ lên hệ thống CRM;Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đề xuất phương án nâng cao hiệu suất bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh & lĩnh vực Công nghệ, Chuyển đổi số;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Tư vấn, Chăm sóc khách hàng hoặc có hiểu biết về nghành Thương mại điện tử, Tài chính Ngân hàng, Thanh toán điện tử, FMCG;
Năng động, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc;
Có khả năng tư duy, khả năng trình bày và đàm phán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 15 – 30 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPI); không giới hạn thưởng
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như: Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN); Thưởng lễ tết; Thưởng lương tháng 13; Tham gia du lịch, team building;...
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn – chốt sale, hiểu biết về chuyển đổi số.
Môi trường năng động, lộ trình thăng tiến; cơ hội trở thành quản lý dựa trên năng lực thể hiện.
Cơ hội tiếp cận hệ sinh thái công nghệ tài chính đa dạng tại NextPay – thành viên của Tập đoàn NextTech.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

