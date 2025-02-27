Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NESTA-AUTO GIẢI PHÓNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NESTA-AUTO GIẢI PHÓNG
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Km12 – QL 1A (đường Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội., Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi dưới 40 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NESTA-AUTO GIẢI PHÓNG Thì Được Hưởng Những Gì
-Địa điểm làm việc: Km 12, QL 1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
- Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng nóng. TB từ 15 -30 triệu
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hệ thống lớn trải rộng khắp toàn quốc
-Được đóng BHXH đầy đủ, chế độ ngày phép Tuần/ Tháng/Năm
- Được hưởng chính sách lương tháng thứ 13 theo luật LĐ
- Được hưởng chế độ Công Đoàn, Du lịch hàng năm
- Được các khoản thưởng khích lệ, hoàn thành chỉ tiêu công việc
- Được đào tạo bài bản và tiếp cận các công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NESTA-AUTO GIẢI PHÓNG
