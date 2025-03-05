Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện tư vấn về dịch vụ (đã được khách hàng thực tế đánh giá hiệu quả cao) theo kịch bản được đào tạo.

Data nóng có sẵn nhu cầu, cần đặt lịch cho khách hàng đến thăm khám trải nghiệm tại cơ sở.

Cập nhật thông tin khách hàng và lịch hẹn đến cơ sở đầy đủ trên hệ thống.

Phối hợp với team marketing để tiếp cận tệp khách hàng hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong nhóm và cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam / Nữ từ 20 - 45 tuổi.

Có laptop cá nhân.

Kinh nghiệm:

+ Đã có kinh nghiệm telesale/ CSKH/ trực tổng đài từ 06 thángtrở lên ở vị trí tương đương.

+ Ưu tiên đã làm trong ngành chăm sóc sức khỏe: y tế, spa, thẩm mỹ, nha khoa,...

Kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt, bám khách.

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

Phẩm Chất Cá Nhân:

+ Tận tâm, chu đáo với khách hàng.

+ Trung thực và có trách nhiệm.

+ Đam mê kiếm tiền và mong muốn giúp đỡ mọi người có sức khoẻ tốt.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ: 7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng ( Tổng thu nhập 15.000.000- 30.000.000đ/ tháng

Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 25.000đ/ngày.

Thử việc 01-2 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.

Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát, ,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/ Trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

