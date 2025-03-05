Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Gọi điện tư vấn về dịch vụ (đã được khách hàng thực tế đánh giá hiệu quả cao) theo kịch bản được đào tạo.
Data nóng có sẵn nhu cầu, cần đặt lịch cho khách hàng đến thăm khám trải nghiệm tại cơ sở.
Cập nhật thông tin khách hàng và lịch hẹn đến cơ sở đầy đủ trên hệ thống.
Phối hợp với team marketing để tiếp cận tệp khách hàng hiệu quả.
Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong nhóm và cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Nam / Nữ từ 20 - 45 tuổi.
Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ: 7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng ( Tổng thu nhập 15.000.000- 30.000.000đ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
