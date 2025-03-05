Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 167 Trung Kính,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Hỗ trợ KH về thông tin dịch vụ và sản phẩm công ty đang kinh doanh, đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ về da cho KH;
Hướng dẫn chăm sóc và đặt lịch hẹn cho KH tại cơ sở phụ trách;
Báo cáo kết quả công việc với cấp trên trực tiếp;
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Telesale hoặc sale > 6 tháng, Ưu tiên có kinh nghiệm thẩm mỹ;
Bắt buộc: Có kỹ năng giao tiếp cơ bản;
Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống với khách hàng;
Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến, thích kiếm tiền;
Có laptop cá nhân;
Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.500.000- 7.000.000 + % DOANH SỐ;
TỔNG THU NHẬPTỪ 15.000.000 -30.000.000;
Thử việc 1 tháng, 85% lương cứng + 100% KPI DOANH SỐ;
Hưởng đầy đủ chế độ lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...);
Data nóng do công ty cung cấp;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên cùng đội ngũ Bác Sĩ đầu ngành;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
