Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa B, TTTM Tasco Mall, 7 - 9 Đ. Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ thiết kế, thi công nội thất (căn hộ chung cư, văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom,...).

- Tư vấn về sản phẩm nội thất công ty cung cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

- Làm báo cáo công việc, báo cáo khách hàng, báo cáo thị trường ( tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, thuận lợi và khó khăn, những tình huống xứ lý từ chối khách hàng....)

- Đề xuất chương trình khuyến mãi, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, chăm sóc khách hàng,....

- Phối hợp với bộ phận Mua hàng xây dựng kế hoạch nhập hàng theo Tháng/ Quý/ Năm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kính nghiệm tại vị trí tương đương ở ngành nội thất hoặc BĐS

- Có thể sắp xếp đi công tác theo yêu cầu công việc

- Khả năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng hợp đồng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 10.000.000 – 18.000.000VNĐ/Tháng (Có thể deal lương cơ bản theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số

• Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

• Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

• Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS

